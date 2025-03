Universidade de Columbia promete abordar preocupações do governo Trump após retirada de US$400 mi em fundos

Por Bo Erickson e Jonathan Allen

WASHINGTON (Reuters) - A presidente interina da Universidade de Columbia afirmou que está trabalhando para abordar as “preocupações legítimas” da administração do presidente dos EUA, Donald Trump, após 400 milhões de dólares em subsídios e contratos do governo federal para a universidade terem sido cancelados por acusações de antissemitismo no campus.

Em um anúncio na sexta-feira, o governo citou o que descreveu como assédio antissemita dentro e nos arredores do campus da universidade em Nova York como o motivo para retirar o financiamento. A universidade esteve várias vezes no centro do movimento de protestos pró-palestinos e anti-Israel desde o ataque do Hamas em outubro de 2023 contra Israel e a subsequente guerra em Gaza.