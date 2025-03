Zelenskiy diz que Ucrânia está totalmente comprometida com diálogo construtivo com EUA

"A Ucrânia está buscando a paz desde o primeiro segundo dessa guerra. Propostas realistas estão sobre a mesa. A chave é agir de forma rápida e eficaz", disse Zelenskiy na rede de mídia social X.

Zelenskiy disse que visitaria a Arábia Saudita na próxima semana e que, depois de se reunir com o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman na segunda-feira, os representantes diplomáticos e militares ucranianos ficariam para uma reunião na terça-feira com a equipe dos EUA.

"De nossa parte, estamos totalmente comprometidos com o diálogo construtivo, e esperamos discutir e concordar com as decisões e medidas necessárias", disse ele.

A delegação ucraniana incluirá o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, o chefe de gabinete de Zelenskiy, Andriy Yermak, e o ministro da Defesa, Rustem Umerov.

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, também disse que estava em discussões com a Ucrânia para um acordo de estrutura para acabar com a guerra de três anos com a Rússia, e uma reunião foi planejada na próxima semana com os ucranianos na Arábia Saudita.

Em fevereiro, Riad foi o anfitrião de uma reunião entre autoridades americanas e russas para discutir maneiras de interromper o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia não foi incluída nessas conversas, o que gerou preocupação em Kiev e entre seus aliados europeus.