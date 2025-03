Autoridades dos EUA prendem manifestante palestino na Universidade de Columbia, dizem estudantes

Por Jonathan Allen

NOVA YORK (Reuters) - Agentes do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prenderam um estudante palestino de pós-graduação que desempenhou um papel proeminente nos protestos pró-palestinos do ano passado na Universidade de Columbia, em Nova York, disseram quatro estudantes neste domingo.

O estudante, Mahmoud Khalil, da Escola de Assuntos Internacionais e Públicos da universidade, foi preso por agentes do Departamento de Segurança Interna dos EUA em sua residência universitária no sábado, disseram a estudante de graduação Maryam Alwan e três outros estudantes que pediram para não serem identificados, alegando medo de represálias.