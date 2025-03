Departamento de veteranos dos EUA planeja demissões em massa

A VA (na sigla em inglês) respondeu a um pedido de comentário enviando um link para o recente artigo de opinião do secretário da VA, Doug Collins, publicado no The Hill, no qual ele defendeu os cortes como "completos e ponderados"

Grupos de veteranos, democratas e alguns republicanos já manifestaram preocupação com as reduções planejadas no departamento, que pretende cortar mais de 80.000 funcionários da agência.

A campanha de corte de custos de Trump e de seu conselheiro Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, em sua primeira fase, já expulsou mais de 100.000 pessoas da força de trabalho civil federal de 2,3 milhões de membros. Agências como a VA - que presta serviços, inclusive de saúde, a cerca de 15,8 milhões de veteranos dos EUA - começaram a planejar reduções na força de trabalho como parte de uma segunda onda planejada de cortes.

Embora haja um consenso bipartidário generalizado de que o governo federal precisa ser mais eficiente, a velocidade das campanhas de Musk - e sua repetida necessidade de recontratar funcionários demitidos - atraiu críticas. Cerca de 57% dos entrevistados em uma pesquisa Reuters/Ipsos na semana passada disseram que se opõem à ideia de demitir dezenas de milhares de funcionários federais.

Os funcionários federais estão enfrentando fortes restrições de gastos, incluindo proibições de semanas de compra de materiais básicos de escritório.

No U.S. Citizenship and Immigration Services, pelo menos alguns funcionários receberam ordens de parar de usar os "cartões de compra" do governo usados para comprar equipamentos e pagar outras despesas por 30 dias, com limites reduzidos a US$ 1, de acordo com um email da agência analisado pela Reuters.