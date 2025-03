Hamas diz que negociações com EUA se concentraram na libertação de refém americano em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Reuniões entre líderes do Hamas e o negociador de reféns dos Estados Unidos, Adam Boehler, nos últimos dias se concentraram na libertação de um cidadão americano-israelense mantido pelo grupo militante em Gaza, disse um alto funcionário do Hamas à Reuters neste domingo.

Taher Al-Nono, conselheiro político do líder do grupo palestino, confirmou as conversas diretas e sem precedentes com Washington, dizendo que as discussões ocorreram na capital do Catar na semana passada.