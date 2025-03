Irã considera conversar com EUA sobre temores com militarização do programa nuclear, diz missão da ONU

DUBAI (Reuters) - O Irã consideraria a possibilidade de negociar com os Estados Unidos se o objetivo das conversações fosse abordar as preocupações relativas a qualquer potencial militarização de seu programa nuclear, disse a missão do Irã na ONU neste domingo, em um post no X.

O comentário foi feito um dia depois que o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, disse que o Irã não negociará sob a "intimidação" dos EUA.

Na postagem no X, a missão disse: "Se o objetivo das negociações for abordar as preocupações em relação a qualquer potencial militarização do programa nuclear do Irã, essas discussões podem ser consideradas."