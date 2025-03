Liberais do Canadá anunciarão sucessor de Trudeau em meio à guerra comercial com EUA

Por David Ljunggren e Promit Mukherjee

OTTAWA (Reuters) - O Partido Liberal do Canadá anunciará neste domingo o sucessor do primeiro-ministro Justin Trudeau como chefe do partido e do governo do país, em meio a uma guerra comercial com os Estados Unidos que pode paralisar a economia canadense.

O próximo primeiro-ministro terá de negociar com o presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaça impor tarifas adicionais ao Canadá, e poderá enfrentar em breve os conservadores da oposição em uma eleição geral.