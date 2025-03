Reunião EUA-Hamas foi muito útil, diz enviado norte-americano Boehler

WASHINGTON (Reuters) - O enviado do presidente Donald Trump para assuntos referentes a reféns, Adam Boehler, disse neste domingo que as reuniões dos Estados Unidos com o Hamas sobre a libertação de reféns mantidos em Gaza foram muito úteis e ele não descartou encontros adicionais com o grupo militante palestino.

Boehler disse que suas reuniões com líderes do Hamas nos últimos dias foram projetadas para identificar qual era o objetivo final do grupo com o objetivo de encerrar as hostilidades.

"Acho que foi uma reunião muito útil. Foi muito útil ouvir algumas idas e vindas", disse Boehler em uma entrevista no "State of the Union" da CNN.