Os três assentamentos agora sob controle russo, de acordo com o ministério - Malaya Lokhnya, Cherkasskoye Porechnoye e Kositsa - ficam todos ao norte de Sudzha.

"As forças armadas da Federação Russa continuam a derrotar grupos do exército ucraniano no território da região de Kursk", disse a declaração.

Mais cedo, blogueiros russos disseram que a operação do duto parecia ter como objetivo isolar milhares de soldados ucranianos na região antes das conversações ucranianas com os Estados Unidos sobre um possível acordo de paz para acabar com a guerra.

Tropas ucranianas tomaram cerca de 1.300 km² da região russa de Kursk em agosto do ano passado no que Kiev disse ser uma tentativa de ganhar uma moeda de troca em negociações futuras e forçar a Rússia a transferir forças do leste da Ucrânia.

A Rússia tem pressionado para retomar o controle da região com algum sucesso nos últimos dias. Mapas de código aberto na sexta-feira mostraram o contingente de Kiev em Kursk quase cercado após rápidos avanços russos.

"A tampa do caldeirão fumegante está quase fechada", disse o ex-presidente russo Dmitry Medvedev no Telegram. "A ofensiva continua."