Trump não aliviará tarifas relacionadas ao fentanil, diz secretário de Comércio dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não vai diminuir a pressão sobre as tarifas sobre o México, Canadá e China relacionadas ao manuseio do fentanil, disse o Secretário de Comércio dos EUA Howard Lutnick neste domingo.

"Se o fentanil acabar, acho que isso vai acabar. Mas se o fentanil não acabar, ou se ele não tiver certeza sobre isso, ele vai ficar assim até se sentir confortável", disse Lutnick sobre o opioide viciante e mortal em uma entrevista ao "Meet the Press" da NBC. "Isso é preto no branco. Você tem que salvar vidas americanas."

As tarifas dos EUA de 25% sobre as importações de aço e alumínio entrarão em vigor conforme programado na quarta-feira, disse Lutnick durante a entrevista. Canadá e México são os maiores exportadores dos metais para os mercados dos EUA, com o Canadá em particular respondendo pela maioria das importações de alumínio.