Após violência na Síria, Israel diz que está preparado para defender drusos sírios

Os drusos são árabes que praticam uma religião amplamente considerada como uma ramificação do Islã. Há comunidades drusas minoritárias em Israel, na Síria e no Líbano.

O governo da Síria, liderado por islamitas, disse nesta segunda-feira que havia concluído uma operação militar contra uma insurgência nascente. A violência estava concentrada nas províncias costeiras, onde vive a maior parte da minoria alauíta da Síria.

Assad é alauíta, uma ramificação do Islã xiita, cuja família governou durante décadas a maioria muçulmana sunita.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo de monitoramento de guerra com sede no Reino Unido, afirmou que 973 civis foram mortos pelas forças do governo e por combatentes aliados em represálias. Mais de 250 combatentes alauítas foram mortos e mais de 230 membros das forças de segurança do governo também foram mortos, disse o grupo.

A Reuters não verificou os números de forma independente.

Israel tem uma pequena comunidade drusa e há também cerca de 24.000 drusos vivendo nas Colinas de Golã ocupadas por Israel, que Israel capturou da Síria na Guerra dos Seis Dias de 1967.