Aviões israelenses atacam antigas bases do Exército sírio no sul da Síria, dizem fontes de segurança

(Reuters) - Jatos israelenses realizaram vários ataques a antigos quartéis e postos avançados do Exército sírio na província de Daraa, no sul do país, nesta segunda-feira, na mais recente série de ataques contra a infraestrutura militar do país, informaram duas fontes de segurança sírias.

Elas disseram que pelo menos seis ataques atingiram uma base na cidade de Jbab, enquanto pelo menos outros oito ataques atingiram uma antiga base do Exército na cidade de Izraa. Não houve relatos imediatos de vítimas.

(Reportagem de Suleiman Al-Khalidi, Menna Alaa El-Din e Jaidaa Taha)