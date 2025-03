Brasil quer aprofundar relação com EUA e busca entendimento ganha-ganha em negociação sobre aço

SÃO PAULO (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira que o Brasil quer aprofundar sua relação com os Estados Unidos e buscar um entendimento ganha-ganha com os EUA nas negociações sobre as tarifas que o presidente norte-americano anunciou sobre as importações de aço de seu país.

Em entrevista à rádio CBN, Alckmin, que na semana passada se reuniu por videoconferência com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que os EUA têm superávit comercial com o Brasil e que 70% das exportações norte-americanas para o Brasil têm tarifa zero.

(Por Eduardo Simões)