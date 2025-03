Navio-tanque contratado pelas Forças Armadas dos EUA é atingido por porta-contêineres na costa do Reino Unido

"Muito depende realmente da carga transportada, de quantos tanques foram rompidos e da gravidade do incêndio", disse a fonte.

Mark Sephton, professor de Geoquímica Orgânica do Imperial College de Londres, acrescentou que os hidrocarbonetos relativamente pequenos do combustível de aviação poderiam ser degradados por bactérias mais rapidamente do que as moléculas maiores.

"O fato de estarmos entrando em temperaturas mais quentes também acelerará as taxas de biodegradação", disse ele.

O incidente ocorreu em um trecho movimentado da hidrovia, com tráfego que vai dos portos ao longo da costa nordeste do Reino Unido até a Holanda e a Alemanha, segundo fontes do setor de navegação.

O site de análise marítima MarineTraffic disse que o Stena Immaculate, de 183 metros de comprimento, estava ancorado em Immingham, no nordeste da Inglaterra, quando foi atingido pelo Solong, de 140 metros de comprimento, que estava a caminho de Roterdã.

A seguradora de navios Skuld, da Noruega, só confirmou que o Solong estava coberto pela proteção e indenização (P&I), um segmento de seguro que cobre danos ambientais e lesões ou mortes da tripulação.