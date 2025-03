Líder sírio promete punir responsáveis por ataques: 'não aceitaremos'

Ele não quis confirmar se havia pedido a Moscou que entregasse Assad. A Rússia é aliada da Síria há décadas e é um importante fornecedor de combustível e grãos. A Reuters informou na semana passada que Moscou havia enviado um caminhão-tanque cheio de diesel para a Síria, apesar das sanções dos EUA.

Centenas de milhares de pessoas morreram na guerra civil da Síria e metade da população foi deslocada. Os países ocidentais, os Estados árabes e a Turquia inicialmente apoiaram os rebeldes, enquanto a Rússia, o Irã e as milícias leais a Teerã apoiaram Assad.

Desde a expulsão de Assad, os grupos apoiados pela Turquia entraram em conflito com as forças curdas que controlam grande parte do nordeste da Síria, rico em petróleo. Damasco ainda não impôs sua autoridade no local em meio a conversas em andamento com o comandante das Forças Democráticas da Síria apoiadas pelos EUA, Mazloum Abdi, que disse que a violência recente justificou suas preocupações com a integração.

Sharaa disse que queria uma solução negociada e que se reuniria com Abdi.

O controle do governo também é fraco no sul da Síria, onde Israel proclamou uma zona desmilitarizada e ameaçou atacar as forças de Sharaa se elas se posicionarem.

Na segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, chamou Sharaa de "um terrorista jihadista da escola da Al-Qaeda que está cometendo atos horríveis contra uma população civil".