Interesse de Trump na Groenlândia mostra falta de respeito, diz primeiro-ministro

O primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, disse à emissora pública dinamarquesa DR em uma entrevista que foi ao ar na segunda-feira: "Nós merecemos ser tratados com respeito, e não acho que o presidente dos EUA tenha feito isso recentemente, desde que assumiu o cargo".

"Acho que as coisas que o presidente americano tem feito recentemente fazem com que as pessoas não queiram se aproximar tanto (dos EUA) quanto queriam no passado", acrescentou.

"Precisamos traçar uma linha na areia e nos esforçar mais para (cultivar relações com) os países que nos mostram respeito pelo futuro que queremos construir", disse Egede, em comentários veiculados um dia antes de a Groenlândia realizar uma eleição geral.

Egede tem dito repetidamente que a Groenlândia, cuja população é de apenas 57.000 habitantes, pertence ao seu povo e que ele deve decidir sobre seu próprio futuro. Ele apoia a independência total da Groenlândia.

A ilha, cuja capital Nuuk é mais próxima de Nova York do que da capital dinamarquesa Copenhague, possui riquezas minerais, petróleo e gás natural, mas o desenvolvimento tem sido lento e sua economia continua, por enquanto, muito dependente da pesca e dos subsídios anuais da Dinamarca.

Uma pesquisa recente indicou que 85% dos groenlandeses não desejam se tornar parte dos Estados Unidos, sendo que quase a metade vê o interesse de Trump como uma ameaça.