Juiz bloqueia temporariamente deportação de estudante palestino da Universidade de Columbia

O governo Trump não diz se Khalil é acusado ou se está sob alguma denúncia de crime, mas Trump escreveu que sua presença nos EUA é "contrária aos interesses nacionais e de política externa".

"EFEITO INIBIDOR"

No sábado à noite, agentes do Departamento de Segurança Interna dos EUA prenderam Khalil na frente de sua esposa, uma cidadã norte-americana grávida de oito meses, no saguão do seu prédio, dizendo-lhe que seu visto estudantil havia sido revogado, segundo Amy Greer, uma advogada de Khalil.

Khalil tem um green card para residência permanente nos EUA desde 2024, disse Greer em um comunicado. Sua esposa mostrou aos agentes o green card de Khalil e eles também ameaçaram prendê-la se ela não saísse do saguão, segundo a advogada.

Os agentes então disseram que o green card também havia sido revogado, recusando-se a dar um motivo, e algemaram Khalil, disse Greer.

Desde que retornou à Casa Branca, Trump tem criticado a maneira como a Universidade de Columbia lidou com os protestos, dizendo que a instituição permitiu o assédio antissemita "dentro e perto" de seu campus.