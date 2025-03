Liderança climática do Brics depende de curar divisões internas profundas

Por Virginia Furness

LONDRES (Reuters) - As ambições do Brics de assumir um papel maior de liderança climática, com base no sucesso obtido no mês passado nas negociações das Nações Unidas sobre a natureza, dependem de os países superarem a política frágil e as divergências arraigadas sobre dinheiro.

Como os Estados Unidos se retiraram dos esforços globais para combater a mudança climática e, de modo geral, mudaram seu foco para a promoção de interesses domésticos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -- conhecidos coletivamente como Brics -- estão bem posicionados para influenciar os resultados de reuniões de alto nível este ano.