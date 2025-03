Ministério da Defesa da Síria diz que operação contra aliados de Assad terminou

A violência aumentou as preocupações sobre o rumo da Síria, onde os ex-rebeldes sob o comando de Ahmed al-Sharaa e seu grupo Hayat Tahrir al-Sham estão tentando unificar um país dividido e, ao mesmo tempo, lidar com o envolvimento de vizinhos poderosos.

Desde a derrubada de Assad, grupos apoiados pela Turquia entraram em confronto com as forças curdas que controlam grande parte do nordeste da Síria. Israel atacou separadamente instalações militares na Síria e está fazendo lobby com os Estados Unidos para manter a Síria fraca, disseram fontes à Reuters.

Hassan Abdul Ghany, porta-voz do Ministério da Defesa, afirmou em um comunicado no X que as instituições públicas agora podem retomar seu trabalho e prestar serviços.

"Estamos preparando o caminho para que a vida volte ao normal e para a consolidação da segurança e da estabilidade", disse Abdul Ghany.

Ele acrescentou que há planos para continuar combatendo os remanescentes do antigo governo e eliminar quaisquer ameaças futuras.

Sharaa prometeu no domingo caçar os autores dos violentos confrontos e disse que responsabilizará qualquer um que ultrapasse a autoridade dos novos governantes.