Ônibus capota no sul do México e deixa 11 mortos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Onze pessoas morreram e pelo menos 12 ficaram feridas no sul do México na manhã desta segunda-feira, após o ônibus que as transportava capotar, informaram autoridades do Estado de Oaxaca.

As autoridades ainda investigam a causa do acidente, que ocorreu nos arredores da pequena cidade de Santo Domingo Narro, disse o governo estadual em um comunicado.

"Estendo minhas sinceras condolências às famílias das vítimas, a quem daremos o apoio e a assistência necessários durante esse momento difícil", disse o governador de Oaxaca, Salomón Jara, nas redes sociais.