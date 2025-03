Presidente da COP30 cita limites das cúpulas climáticas globais

O presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se do Acordo de Paris e bloqueou fundos para ajudar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, forçando a Europa a aumentar os gastos com defesa com recursos que poderiam ter sido investidos em soluções climáticas.

Corrêa do Lago disse que o Brasil incentivará os países a usar outros encontros de líderes mundiais, como o G20 e as reuniões do Fundo Monetário Internacional, para pressionar por ações contra o aquecimento global.

O Brasil também pretende dar mais voz a outros atores, como grupos da sociedade civil e comunidades indígenas, disse ele.

Corrêa do Lago disse aos repórteres que convocará duas reuniões internacionais com líderes globais antes da COP30 para discutir as promessas dos países de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O prazo para apresentação de novas promessas terminou em fevereiro, mas apenas 13 países apresentaram suas contribuições.