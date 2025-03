Principal general ucraniano diz que não há risco de cerco para tropas da Ucrânia em Kursk

Kiev (Reuters) - O principal general da Ucrânia disse nesta segunda-feira que as tropas ucranianas que lutam na região russa de Kursk não correm o risco de serem cercadas, apesar da recente contraofensiva das forças russas, que incluem tropas norte-coreanas.

Oleksandr Syrskyi, que disse que estava visitando as forças que lutam em Kursk sem especificar se havia cruzado a fronteira para a Rússia, fez a observação em uma declaração nas mídias sociais, na qual também disse que a situação estava sob controle.

Nos últimos dias, mapas de código aberto mostraram a Rússia atravessando a linha de frente e abrindo uma estreita saliência no pequeno pedaço do território russo que a Ucrânia ocupou no ano passado, em parte como uma possível moeda de troca em quaisquer futuras negociações de paz.