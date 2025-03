Republicanos do Congresso dos EUA buscam se unir em torno de projeto para evitar paralisação do governo

Johnson disse que planeja uma votação processual sobre a medida na segunda-feira e pretende aprová-la na terça-feira, com os apoiadores argumentando que a Câmara precisa aprová-la para passar para a agenda de Trump de cortes de impostos abrangentes e aumento dos gastos com a aplicação da lei de imigração e com as Forças Armadas.

Trump expressou seu apoio ao projeto de lei.

Vários democratas do Senado -- que poderiam bloquear o projeto de lei graças à regra de obstrução de 60 votos da Câmara, mas que há muito tempo lamentam as paralisações do governo como um caos desnecessário -- disseram que o apoiariam em vez de desestabilizar ainda mais o governo em um momento em que Elon Musk, conselheiro de Trump, demitiu mais de 100.000 funcionários federais.

O projeto de lei abrange gastos discricionários, funções como aplicação da lei e controle de tráfego aéreo, e representa cerca de um quarto de um orçamento federal de aproximadamente US$6,75 trilhões, que também inclui gastos com o programa de aposentadoria da Previdência Social e mais de US$1 trilhão por ano em pagamentos de juros sobre a crescente dívida de US$36 trilhões do governo.

Aumentaria os gastos com defesa em cerca de US$6 bilhões e diminuiria os gastos não relacionados à defesa em cerca de US$13 bilhões, de acordo com assessores da liderança republicana da Câmara. Também manteria o congelamento de US$20 bilhões em verbas para o Internal Revenue Service, que cobra impostos, anteriormente incluído em um projeto de lei provisório de dezembro.

Os parlamentares enfrentarão um prazo mais sério mais à frente este ano, quando terão que lidar com o teto da dívida autoimposto ou correrão o risco de um calote desastroso que abalaria a economia mundial.