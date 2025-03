Rubio diz que reunião de enviado dos EUA com Hamas foi situação pontual

"Até o momento, isso não deu frutos. Isso não significa que ele estava errado em tentar, mas nosso principal meio para negociações nessa frente continuará sendo o sr. Witkoff e o trabalho que ele está fazendo por meio do Catar", disse Rubio, em referência ao enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

As discussões entre Boehler e o Hamas romperam com uma política de décadas de Washington contra a negociação com grupos que os EUA classificam como organizações terroristas.

Uma autoridade sênior do Hamas disse à Reuters no domingo que as discussões entre os líderes do Hamas e Boehler nos últimos dias se concentraram na libertação de um americano-israelense com dupla nacionalidade detido pelo grupo militante em Gaza.

Boehler disse à CNN no domingo que as conversas foram "muito úteis" e, em uma entrevista ao canal de TV israelense N12, ele disse que o governo Trump estava focado em libertar todos os 59 reféns restantes e acabar com a guerra.

Witkoff disse a repórteres na Casa Branca na semana passada que conseguir a libertação de Edan Alexander, um jovem de 21 anos de Nova Jersey que se acredita ser o último refém norte-americano vivo mantido pelo Hamas em Gaza, era uma "prioridade máxima para nós".

O grupo militante islâmico realizou um ataque transfronteiriço ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, desencadeando uma ofensiva israelense na Faixa de Gaza que matou mais de 48.000 palestinos, de acordo com autoridades de saúde de Gaza.