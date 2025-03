Rússia expulsa dois diplomatas britânicos enquanto negocia restauração de laços com EUA

Moscou ficou irritada com o apoio militar contínuo do Reino Unido à Ucrânia e com as recentes declarações do primeiro-ministro Keir Starmer sobre a colocação de botas britânicas no solo e aviões no ar na Ucrânia como parte de uma possível força de manutenção da paz.

As expulsões também ocorrem dias depois que três búlgaros foram considerados culpados em um tribunal de Londres por fazerem parte de uma unidade de espionagem russa dirigida pelo fugitivo da Wirecard Jan Marsalek, para realizar vigilância em uma base militar dos EUA e contra outros indivíduos visados por Moscou.

Os dois britânicos parecem ser os primeiros diplomatas ocidentais a serem expulsos da Rússia desde que Moscou e Washington iniciaram conversações para restaurar o quadro de funcionários de suas respectivas embaixadas, que foram reduzidas por expulsões retaliatórias, parte da reaproximação de Donald Trump com o Kremlin que tem alarmado os aliados europeus.

Expulsões semelhantes reduziram drasticamente o funcionamento das embaixadas russas em todo o Ocidente e de missões ocidentais na Rússia desde que o presidente Vladimir Putin enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em 2022.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse que os dois diplomatas britânicos haviam fornecido informações falsas ao obter permissão para entrar no país e que "identificou sinais de inteligência e trabalho subversivo" que eles haviam realizado, prejudicando a segurança russa.

O Kremlin afirmou que os serviços de inteligência da Rússia estavam fazendo todo o necessário para proteger a segurança nacional.