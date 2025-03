Suprema Corte dos EUA rejeita contestação de ações judiciais contra empresas petrolíferas

Quase todos os casos ouvidos pela Suprema Corte são recursos de decisões de tribunais inferiores. Mas o principal órgão judicial dos EUA tem "jurisdição original" em um pequeno conjunto de casos que colocam Estados contra Estados.

As ações movidas pelos Estados democratas, buscando indenizações monetárias, acusam as empresas dde criar um incômodo público ou violar leis estaduais ao ocultar do público, durante décadas, o fato de que a queima de combustíveis fósseis leva às mudanças climáticas. As empresas negaram ter cometido irregularidades.

O litígio de 2024, liderado pelo procurador-geral do Alabama, Steve Marshall, foi acompanhado por seus pares de Alasca, Flórida, Geórgia, Idaho, Iowa, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Utah, Virgínia Ocidental e Wyoming.

Eles argumentaram que, ao processar grandes empresas de energia em tribunais estaduais e buscar indenizações por danos causados pelas mudanças climáticas, os Estados democratas estavam tentando ilegalmente regular as emissões globais e o sistema de energia dos EUA.

Somente o governo federal pode regular as emissões interestaduais de gás, e os Estados democratas excederam sua autoridade ao buscar "uma medida cautelar abrangente ou uma indenização catastrófica que poderia reestruturar o sistema energético nacional", argumentaram os Estados republicanos.

Marshall disse que está desapontado com a decisão da Suprema Corte de rejeitar o caso.