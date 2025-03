Suspensão da entrega de alimentos e ajuda por Israel piora condições de Gaza

Desalojada de sua casa destruída e vivendo em uma barraca em Khan Younis, Ghada al-Rakab, de 40 anos, disse que está lutando para garantir suas necessidades básicas. A mãe de seis filhos cozinha alguns produtos para a família e os vizinhos, às vezes alugando um forno improvisado de barro por um preço simbólico.

"Que tipo de vida estamos vivendo? Sem eletricidade, sem água, sem vida, nem sequer vivemos uma vida adequada. O que mais resta na vida? Que Deus nos leve e nos dê descanso", disse Ghada al-Rakab.

Na mais recente medida punitiva de Israel, o ministro da Energia, Eli Cohen, disse no domingo que havia instruído a Israel Electric Corporation a não vender eletricidade para Gaza, no que ele descreveu como um meio de pressão sobre o Hamas para libertar os reféns.

A medida teria pouco impacto imediato, pois Israel já cortou o fornecimento de energia a Gaza no início da guerra. No entanto, ela afetaria uma estação de tratamento de águas residuais atualmente abastecida com energia, de acordo com a empresa de eletricidade israelense.

A Autoridade Palestina de Água disse que a decisão suspendeu as operações em uma usina de dessalinização de água que produzia 18.000 metros cúbicos de água por dia para a população nas áreas central e sul da Faixa de Gaza.

Mohammad Thabet, porta-voz da usina de distribuição de energia de Gaza, disse à Reuters que a decisão privará as pessoas nessas áreas de água limpa e saudável, deixando-as sujeitas a "riscos ambientais e de saúde".