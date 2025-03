Anac suspende operações da Voepass

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou na madrugada desta terça-feira a suspensão das operações aéreas da companhia Voepass, citando "não conformidades" com o cumprimento de regras do setor.

A Voepass conta atualmente com seis aeronaves. A operação inclui 15 localidades com voos comerciais e duas com contratos de fretamento, afirmou a Anac no comunicado à imprensa.

"A decisão da Anac decorre da incapacidade da Voepass em solucionar irregularidades identificadas no curso da supervisão realizada pela agência, bem como da violação das condicionantes estabelecidas anteriormente para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos", afirmou a agência.