Apenas sete países cumpriram padrões de qualidade do ar da OMS em 2024, mostram dados

Somente Austrália, Nova Zelândia, Bahamas, Barbados, Granada, Estônia e Islândia conseguiram atingir a meta, disse a IQAir.

Lacunas significativas de dados, especialmente na Ásia e na África, obscurecem o panorama mundial, e muitos países em desenvolvimento dependem de sensores de qualidade do ar instalados em edifícios de embaixadas e consulados dos EUA para monitorar seus níveis de poluição.

No entanto, o Departamento de Estado norte-americano encerrou recentemente o esquema, citando restrições orçamentárias, com mais de 17 anos de dados removidos na semana passada do site oficial de monitoramento da qualidade do ar do governo dos EUA, airnow.gov, incluindo leituras coletadas no Chade.

"A maioria dos países tem algumas outras fontes de dados, mas isso terá um impacto significativo na África, porque muitas vezes essas são as únicas fontes de dados de monitoramento da qualidade do ar em tempo real disponíveis publicamente", disse Christi Chester-Schroeder, gerente científica de qualidade do ar da IQAir.

As preocupações com os dados fizeram com que o Chade fosse excluído da lista de 2023 da IQAir, mas também foi classificado como o país mais poluído em 2022, atormentado pela poeira do Saara e pela queima descontrolada de plantações.

As concentrações médias de partículas pequenas e perigosas transportadas pelo ar, conhecidas como PM2,5, atingiram 91,8 microgramas por metro cúbico (mg/cu m) no ano passado no país, um pouco acima de 2022.