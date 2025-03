Casos de sarampo no Texas aumentam em 25 em cinco dias em meio a surto

(Reuters) - O departamento de saúde do Texas informou que os casos de sarampo no Estado aumentaram em 25 nos últimos cinco dias, chegando a 223 na terça-feira, em meio à disseminação de um dos maiores surtos que os EUA testemunharam em uma década.

O surto de sarampo começou no oeste do Texas no final de janeiro e se espalhou pelo Texas e Novo México, causando a primeira morte relacionada à doença em 10 anos.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA informou os médicos na semana passada que o risco de disseminação do sarampo nos Estados Unidos era baixo devido à imunização robusta, aos programas de vigilância e à capacidade de resposta do país.