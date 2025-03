Congresso dos EUA prepara votação de projeto para financiar governo em meio à oposição democrata

Por Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - Parlamentares republicanos tentarão nesta terça-feira aprovar uma legislação a fim de evitar uma paralisação do governo dos Estados Unidos no fim de semana, enquanto os democratas, alarmados com o esforço de redução do Estado por parte do presidente norte-americano, Donald Trump, devem se opor a ela.

É provável que a votação na Câmara dos Deputados seja apertada. Os republicanos detêm a Casa por uma margem estreita de 218 a 214 deputados, e pelo menos um deles, o parlamentar Thomas Massie, do Kentucky, disse que votará contra.