Conversas entre EUA e Ucrânia começam na Arábia Saudita após grande ataque de drones contra a Rússia

Por Daphne Psaledakis e Pesha Magid

JEDDAH (Reuters) - Autoridades ucranianas e norte-americanas iniciaram suas conversas na Arábia Saudita nesta terça-feira para encontrar um caminho para acabar com a guerra com a Rússia, horas depois que as forças de Kiev lançaram seu maior ataque de drones contra Moscou até o momento.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, espera que as conversas em Jeddah reavivem os laços "pragmáticos" com os EUA após sua desastrosa reunião com o presidente norte-americano, Donald Trump, no mês passado, e sugeriu uma trégua inicial com a Rússia no ar e no mar.