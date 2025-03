Cortes de Trump visam principal observatório de gases do efeito estufa do mundo, no Havaí

A listagem no site do DOGE menciona um escritório da NOAA em Hilo, Havaí, e uma estimativa de quanto seria economizado com o cancelamento do contrato de locação: US$150.692 por ano.

Funcionários, pesquisadores e outras fontes deram detalhes sobre a função do prédio como principal escritório de apoio do Observatório Mauna Loa, cerca de 50 km a oeste da cidade.

O observatório, estabelecido em 1956 no flanco norte do vulcão Mauna Loa, é reconhecido como o berço do monitoramento global de dióxido de carbono e mantém o registro mais longo do mundo de medições de CO2 atmosférico.

Não ficou imediatamente claro até que ponto o plano de cancelamento do aluguel avançou e se o escritório seria fechado ou transferido. A equipe da NOAA se recusou a comentar publicamente e seu escritório de comunicações não respondeu a um pedido de comentário enviado por email.

O DOGE não respondeu a um pedido de comentário enviado por email.

"Vocês precisam de um escritório em Hilo", disse Ralph Keeling, cientista climático do Scripps Institution of Oceanography, na Califórnia, que realiza trabalho de campo em Mauna Loa.