Cuba conclui libertação de 553 prisioneiros após acordo intermediado pelo Vaticano

Por Dave Sherwood e Nelson Acosta

HAVANA (Reuters) - O principal tribunal de Cuba afirmou no final da segunda-feira que 553 prisioneiros foram libertados após um acordo intermediado pelo Vaticano que parecia estar no limbo depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reverteu uma promessa do governo Biden de aliviar as sanções ao país.

Em janeiro, o ex-presidente Joe Biden concordou em retirar Cuba de uma lista de terrorismo dos EUA em troca da libertação de prisioneiros em negociações com a Igreja Católica.