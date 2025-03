Dalai Lama diz que seu sucessor será de fora da China

Anteriormente, ele havia dito que a linha de líderes espirituais poderia terminar com ele.

Seu livro marca a primeira vez que o Dalai Lama especifica que seu sucessor nasceria no "mundo livre", que ele descreve como fora da China. Anteriormente, ele havia dito apenas que poderia reencarnar fora do Tibete, possivelmente na Índia, onde vive no exílio.

"Como o objetivo de uma reencarnação é dar continuidade ao trabalho do predecessor, o novo Dalai Lama nascerá no mundo livre para que a missão tradicional do Dalai Lama -- ou seja, ser a voz da compaixão universal, o líder espiritual do budismo tibetano e o símbolo do Tibete, incorporando as aspirações do povo tibetano -- continue", escreveu o Dalai Lama.

Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, fugiu aos 23 anos para a Índia com milhares de outros tibetanos em 1959, após um levante fracassado contra o governo dos comunistas de Mao Tsé-tung.

A China classifica o Dalai Lama, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1989 por manter viva a causa tibetana, como um "separatista".

O Dalai Lama é um exilado político que "não tem o direito de representar o povo tibetano", disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China quando perguntada sobre o livro em uma coletiva de imprensa em Pequim na terça-feira.