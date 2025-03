Em rara reunião sem EUA, chefes de Exércitos ocidentais se reúnem para mostrar união sobre Ucrânia

Por Elizabeth Pineau e John Irish

PARIS/QUEBEC (Reuters) - Mais de 30 chefes do Exército entre os aliados mais próximos dos Estados Unidos se reuniram em Paris nesta terça-feira sem seus colegas norte-americanos, buscando assumir mais responsabilidade sobre a guerra na Ucrânia, dada a imprevisibilidade e a aproximação do presidente Donald Trump com o goveno russo.

A reunião a portas fechadas de 34 chefes de Exército, incluindo membros da Otan e da União Europeia, bem como Japão e Austrália, foi uma reunião rara -- e possivelmente sem precedentes -- sem os EUA.