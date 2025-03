Ex-presidente filipino Rodrigo Duterte é preso a pedido do TPI por assassinatos em "guerra contra as drogas"

A prisão de Duterte ocorre depois de anos em que ele repreendeu e zombou do TPI desde que retirou unilateralmente as Filipinas do tratado de fundação do tribunal em 2019, quando o tribunal começou a investigar alegações de assassinatos sistemáticos de traficantes de drogas sob sua supervisão.

O TPI está investigando supostos crimes contra a humanidade e diz que tem jurisdição para investigar supostos crimes que ocorreram enquanto um país era membro. As Filipinas haviam se recusado a cooperar, mas o governo de Marcos mudou de atitude em novembro e começou a sinalizar que cumpriria a decisão se um mandado de prisão fosse emitido.

Isso aconteceu poucas horas depois de um comentário de Duterte em um inquérito legislativo, quando ele pediu ao TPI que "se apresse" com sua investigação.

"Já estou velho, posso morrer em breve. Vocês podem perder o prazer de me ver diante do tribunal ouvindo a sentença, seja ela qual for", disse Duterte, acrescentando que assumia total responsabilidade pelo que aconteceu.