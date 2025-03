Famílias inteiras foram mortas em repressão militar na Síria, diz ONU

Famílias inteiras, incluindo mulheres e crianças, foram mortas na região costeira da Síria como parte de uma série de assassinatos sectários pelo Exército contra a insurgência dos partidários de Bashar al-Assad, informou o escritório de direitos humanos da ONU nesta terça-feira.

A pressão tem aumentado sobre o governo liderado pelo islamismo na Síria para que investigue, após relatos de um monitor de guerra sobre a morte de centenas de civis em vilarejos onde a maioria da população era composta por membros da seita minoritária alauíta de Assad.

"Em vários casos extremamente preocupantes, famílias inteiras — incluindo mulheres, crianças e indivíduos fora de combate — foram mortas, com cidades e vilarejos predominantemente alauítas como alvo em particular", afirmou o porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU Thameen Al-Kheetan.