O Kremlin alertou nesta terça-feira os russos para não se deixarem levar pelo que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo em relação à Ucrânia, mesmo que suas ações às vezes pareçam esperançosas para Moscou, e para sempre se "prepararem para o pior".

Washington interrompeu a ajuda militar à Ucrânia e suspendeu o compartilhamento de informações de inteligência depois que Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entraram em confronto no Salão Oval no mês passado, e as forças de Moscou obtiveram sucesso significativo desde então nos esforços para expulsar as forças ucranianas da região de Kursk, no oeste da Rússia.

Políticos russos de alto escalão reagiram com alegria ao que consideraram ser a humilhação de Zelensky na Casa Branca, dizendo que o líder ucraniano teve o que merecia em um encontro visto como útil para Moscou em um momento em que está trabalhando para construir laços com a nova administração de Trump enquanto tenta desacreditar Zelensky.