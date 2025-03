Maior ataque ucraniano de drones contra região de Moscou deixa 3 mortos

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, postou uma foto de um apartamento destruído, com as janelas estouradas. Mas não houve sinal de pânico: as pessoas foram para o trabalho normalmente.

O órgão de vigilância da aviação da Rússia disse que os voos foram suspensos em todos os quatro aeroportos de Moscou após os ataques, embora tenham sido reabertos posteriormente. Os voos foram desviados para outras cidades.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, afirme que quer a paz na Ucrânia, a guerra está esquentando no campo de batalha com uma grande ofensiva russa na primavera em Kursk e uma série de ataques de drones ucranianos nas profundezas da Rússia.

Moscou e Kiev têm procurado comprar e desenvolver novos drones, implantá-los de maneiras inovadoras e buscar novas formas de destruí-los.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne, Guy Faulconbridge e Anton Kolodyazhnyy em Moscou)