Presidente do Irã diz que não negociará com Trump "sob ameaças"

(Reuters) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que não negociará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto este estivesse fazendo ameaças, dias depois de Trump ter dito que enviou uma carta à autoridade máxima do país pedindo a Teerã que negociasse um acordo nuclear.

"Eu nem mesmo negociarei com você sob ameaças... faça o que diabos você quiser", disse Pezeshkian à mídia estatal na terça-feira.

(Reportagem de Parisa Hafezi)