Reformulação do Departamento de Justiça de Trump atinge órgão de fiscalização de falências

Por Dietrich Knauth

(Reuters) - O expurgo de funcionários do governo norte-americano, feito pelo presidente Donald Trump, atingiu o órgão de fiscalização de falências do Departamento de Justiça, com a demissão da diretora do Gabinete do Administrador dos EUA.

Tara Twomey foi removida de seu cargo na sexta-feira, juntamente com outros altos funcionários do departamento, incluindo o chefe de uma força-tarefa que atua no combate às drogas e ao crime organizado, além de funcionários que lidaram com pedidos de perdão presidencial e registros públicos. Twomey foi nomeada para o cargo em fevereiro de 2023 pelo então procurador-geral Merrick Garland.