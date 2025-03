Ucrânia está pronta para aceitar proposta de cessar-fogo e EUA retomarão apoio de segurança

PARCEIROS EUROPEUS

Um importante assessor de Zelenskiy disse que as opções de garantias de segurança para a Ucrânia foram discutidas com as autoridades norte-americanas. As garantias de segurança têm sido um dos principais objetivos de Kiev, e alguns países europeus expressaram sua disposição de explorar o envio de forças de paz.

Na declaração conjunta, a Ucrânia reiterou que os parceiros europeus deveriam estar envolvidos no processo de paz. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, estará na Casa Branca na quinta-feira.

À medida que a diplomacia se desenrola, as posições da Ucrânia no campo de batalha estão sob forte pressão, particularmente na região russa de Kursk, onde as forças de Moscou lançaram um esforço para expulsar as tropas ucranianas, que estavam tentando manter um pedaço de terra como moeda de troca.

Durante a noite, a Ucrânia lançou seu maior ataque com drones contra Moscou e a região circundante, mostrando que o governo ucraniano também pode desferir grandes golpes após um fluxo constante de ataques russos com mísseis e drones, um dos quais matou 14 pessoas no sábado.

O ataque, no qual 337 drones foram derrubados sobre a Rússia, matou pelo menos três funcionários de um depósito de carne e causou uma breve paralisação nos quatro aeroportos de Moscou.