Utah está prestes a se tornar primeiro Estado dos EUA a banir flúor no sistema público de água

Em janeiro, pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde dos EUA, que analisaram 74 estudos de 10 países, concluíram que o QI era mais baixo em crianças com maior exposição ao flúor.

Os resultados "apoiam as preocupações das populações vulneráveis que vivem em comunidades com água fluoretada", disse um editorial que acompanhou o relatório do instituto. Um segundo editorial, no entanto, detalhou vários pontos fracos das análises do instituto e alertou que a política pública sobre o flúor não deve ser afetada pelo estudo.

No ano passado, um juiz federal da Califórnia ordenou que a Agência de Proteção Ambiental dos EUA reforçasse as regulamentações sobre o flúor na água potável, afirmando que o composto representa um risco potencial irracional para as crianças nos níveis atualmente típicos em todo o país. A EPA, sob o comando do ex-presidente Joe Biden, recorreu dessa decisão.

Cerca de 63% de todos os norte-americanos têm flúor em seus sistemas de água comunitários, de acordo com as estatísticas do CDC em 2022, os dados mais recentes disponíveis.

Na maior parte do mundo, o flúor não é adicionado ao abastecimento público de água. Alguns países adicionam flúor ao sal de cozinha. Em algumas regiões, os níveis de flúor na água são naturalmente altos.

(Reportagem de Brad Brooks, no Colorado; reportagem adicional de Andrew Hay, no Novo México)