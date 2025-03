China afirma que tarifas atrapalham cooperação antidrogas com EUA: 'chantagem'

"Mas, lamentavelmente, os Estados Unidos não apreciam essa gentileza. Pelo contrário, estão usando a questão do fentanil para espalhar todos os tipos de mentiras e têm difamado a China, transferindo a culpa, independentemente do progresso da cooperação."

Os EUA e a China reiniciaram a cooperação em relação ao fentanil e à aplicação da lei há mais de um ano sob o comando do ex-presidente dos EUA Joe Biden, ajudando a melhorar os laços que haviam sido prejudicados por questões que vão desde disputas comerciais, Covid-19, Taiwan e direitos humanos.

A cooperação resultou em várias visitas de alto nível no último ano e melhorou o compartilhamento de informações entre os investigadores, embora Trump tenha acusado a China de não agir com força e rapidez suficientes com sua repressão ao fentanil.

O funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China disse que o fato de os EUA usarem "algo que alcançou muito progresso... como desculpa para impor tarifas à China não é a maneira de resolver problemas", acrescentando que os EUA estavam "retribuindo a gentileza com hostilidade" e que suas ações "não faziam sentido".

"Isso prejudicará seriamente o diálogo e a cooperação entre os dois países no controle de medicamentos", disse a autoridade. "Nós nos opomos firmemente às pressões, ameaças e chantagens dos EUA, que citam a questão do fentanil como desculpa."

Nos últimos anos, a China tomou medidas para restringir o oleoduto de fentanil. Durante o primeiro governo Trump, em 2019, o país colocou o fentanil e seus análogos sob controle nacional, acabando efetivamente com as exportações ilícitas do produto acabado.