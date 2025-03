China, Rússia e Irã realizarão negociações nucleares em Pequim na sexta-feira

A reunião seguirá um encontro a portas fechadas do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York, no mesmo dia, sobre a expansão dos estoques de urânio do Irã que estão próximos ao grau de armamento.

Na semana passada, a Rússia disse que o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, discutiu os esforços internacionais para enfrentar o programa nuclear do Irã com seu embaixador, Kazem Jalali, após relatos de que a Rússia concordou em ajudar o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, a se comunicar com o Irã.

Há muito tempo, Teerã nega querer desenvolver uma arma nuclear. No entanto, o órgão de vigilância atômica da ONU, a AIEA, alertou que o Irã está acelerando "dramaticamente" o enriquecimento de urânio para até 60% de pureza, próximo ao nível de grau de armamento de aproximadamente 90%.

(Reportagem da Redação de Pequim)