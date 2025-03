Governo Trump anuncia onda de reversões regulatórias ambientais nos EUA

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump anunciou nesta quarta-feira uma grande onda de reversões regulatórias que incluiu a revogação dos limites de emissões da era Biden para usinas de energia e automóveis, bem como a redução das proteções para cursos d'água.

A enxurrada de anúncios da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) de Trump está alinhada com as promessas do presidente de reduzir as regulamentações para impulsionar setores desde o carvão à manufatura e aumentar a produção de petróleo e minerais do país.