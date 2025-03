Irã diz que país árabe entregará carta de Trump a Teerã

Reagindo à reunião a portas fechadas de quarta-feira do Conselho de Segurança da ONU sobre o programa nuclear do Irã, Araqchi disse que o encontro é um "processo novo e bizarro que coloca em questão a boa vontade dos Estados que o solicitaram".

A reunião foi solicitada por seis dos 15 membros do conselho -- França, Grécia, Panamá, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos -- por causa da expansão do estoque de urânio próximo ao grau de armamento do Irã.

O Irã nega que queira desenvolver uma arma nuclear. No entanto, o país está acelerando "dramaticamente" o enriquecimento de urânio para até 60% de pureza, próximo ao nível de 90% de grau para armas, alertou a Agência Internacional de Energia Atômica.

(Reportagem da Redação de Dubai)