Juíza questiona governo Trump sobre recuperação de US$20 bi de fundo climático

"Vocês não podem nem me dizer quais são as provas de prevaricação", disse Chutkan a um advogado do governo Trump durante uma audiência no Tribunal Distrital de Washington.

Defensores do clima e democratas dizem que a medida confisca ilegalmente o dinheiro alocado para energia limpa e transporte para comunidades carentes.

O administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), Lee Zeldin, havia divulgado sua campanha para recuperar o dinheiro do Fundo de Redução de Gases de Efeito Estufa, que o Congresso dos EUA destinou durante o governo Biden para dar início a projetos destinados a reduzir a poluição.

Em uma declaração na terça-feira, a agência disse que havia recuperado os fundos, afirmando que o programa não estava alinhado com as prioridades da agência, citando preocupações com possíveis fraudes, desperdícios e abusos, embora não tenha dado detalhes ou provas das alegações.

A demanda de Chutkan por provas foi parte de um processo movido pelo grupo Climate United Fund, que processou a EPA e o Citibank,, do Citigroup, por reter os fundos.

O grupo está buscando uma ordem de emergência que exija temporariamente que o Citibank desembolse os fundos a seu pedido, alertando que ficará sem dinheiro já na sexta-feira.