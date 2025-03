Líder do Irã rejeita ideia de negociações nucleares com os EUA

Separadamente, Araqchi denunciou uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira, sobre o trabalho nuclear do Irã, como um novo processo que coloca em dúvida a boa vontade dos participantes.

Seis dos 15 membros do conselho -- França, Grécia, Panamá, Coreia do Sul, Reino Unido e EUA -- solicitaram a reunião devido à expansão do estoque de urânio próximo ao nível de armas pelo Irã.

Araqchi disse que o Irã em breve terá uma quinta rodada de negociações com França, Reino Unido e Alemanha -- partes do pacto nuclear iraniano de 2015.

"Nossas conversas com os europeus estão em andamento e continuarão... no entanto, qualquer decisão do Conselho de Segurança da ONU ou do conselho de governadores do órgão de vigilância nuclear da ONU de nos pressionar colocará em questão a legitimidade dessas conversas", disse Araqchi, de acordo com a mídia estatal.

Em separado, o Ministério das Relações Exteriores chinês disse que a China e a Rússia manterão conversas com autoridades iranianas em Pequim na sexta-feira, para discutir a questão nuclear iraniana.

(Reportagem adicional de Elwely Elwelly; texto de Parisa Hafezi)